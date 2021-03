Wijnaldum na zege op Gibraltar: ‘Begin was frustrerend, maar uiteindelijk is 0-7 gewoon goed’

,,Het was een frustrerende avond", begint Wijnaldum aan zijn verhaal voor de camera van de NOS. ,,In de eerste helft was het hetzelfde verhaal als tegen land: wel kansen, maar niet scoren. Dat gevoel kregen we in het veld. In de kleedkamer hebben we in de rust gezegd dat we gewoon zo door moesten gaan. Je bent teleurgesteld en een beetje boos dat je die kansen niet maakt. Dan moet je zelfvertrouwen houden en op die voet doorgaan.”

Uiteindelijk won Oranje nog ruim. ,,Vooraf zou iedereen een 0-7 uitslag goed gevonden hebben, maar nu ben je toch teleurgesteld dat je veel kansen niet afmaakt. Al met al denk ik dat 0-7 gewoon goed is.”

In de jacht op nog meer goals werden de doelpunten niet uitgebreid gevierd. ,,We willen gewoon zoveel mogelijk goals maken. We weten dat het ons kan helpen, daarom hebben we het niet echt gevierd.”

Over het gelijkspel van Turkije tegen Letland is Wijnaldum duidelijk: ,,Dat is goed voor ons, maar we moeten het zelf doen. Het is lekker, maar als we onze eigen wedstrijden straks ook niet winnen is het niks. Vanaf nu moeten we alle wedstrijden winnen om ons te kwalificeren.”

Memphis Depay: ‘Gedaan wat we moesten doen’

Memphis Depay maakte twee van de zeven goals voor Oranje in Gibraltar. ,,We hebben gedaan wat we moesten doen. Uiteindelijk is dit gewoon een goed resultaat en door de 3-3 in Turkije staan we er weer wat beter voor, dus dat is positief", zei Depay. ,,We kregen in de eerste helft genoeg kansen, maar de bal ging er steeds net niet in en de keeper pakte een paar ballen. Maar we zijn positief gebleven, ook toen Daley Blind geblesseerd uitviel. In de tweede helft wilden of konden zij niet meer voetballen. Ik had een paar jaar niet op kunstgras gespeeld, dus dat was weer even wennen.”

Frenkie de Jong: ‘Gewoon een topavond’

Frenkie de Jong werd na de wedstrijd bij de NOS gevraagd wat hij zou onthouden van deze avond. ,,Het gelijkspel van Turkije, haha. Daar hebben we natuurlijk het meeste aan. We wisten natuurlijk wel dat we deze wedstrijd gewoon zouden winnen, alleen de vraag was met met hoeveel. De eerste helft was niet heel goed natuurlijk. Aan wie dat lag? Tegen zo'n tegenstander ligt het altijd aan jezelf. Maar als die eerste eenmaal valt kan het snel gaan, dat hebben we vanavond laten zien. Uiteindelijk is het dus gewoon een topavond. We scoren zeven keer en lopen in op Turkijke.”

De volgende keer dat Oranje bij elkaar komt staat het EK al voor de deur. ,,De komende twee maanden is het een kwestie van fit blijven bij onze clubs en goed presteren. Het heeft geen zin om nu al aan het EK te denken. Maar natuurlijk kijken we daar allemaal enorm naar uit, ik ook. We begonnen deze week heel slecht met de nederlaag in Turkije, maar sluiten hem redelijk tot goed af met twee zeges. We kunnen straks mooie dingen bereiken op het EK met deze groep, zeker.”

Bekijk hieronder de stand in de groep

