Wijnaldum weer fit voor duel met Huddersfield

Wijnaldum hervatte deze week de groepstraining en heeft nauwelijks last meer. ,,De knie is in orde. Ik had pech toen ik er in de laatste training voor de wedstrijd tegen Tottenham een tik op kreeg. Eerst leek het niet zo erg, maar na de training kreeg ik er veel last van'', aldus Wijnaldum. ,,Ik voel het nu nog een klein beetje, maar woensdag heb ik voor het eerst weer met de groep meegedaan. Ik ben klaar voor zaterdag.''