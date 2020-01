Willems schreeuwt het uit: Nederlander met brancard van het veld

Er was net iets meer dan tien minuten gespeeld toen Willems de bal van Hudson-Odoi probeerde te ontfutselen. Bij die actie leek de Nederlander verkeerd neer te komen, waarna hij meteen naar zijn linkerknie greep en met grote armgebaren liet blijken dat het mis was. De Nederlander moest met een brancard van het veld gedragen worden en werd vervangen door Matt Ritchie.



Willems wordt dit seizoen door Newcastle United gehuurd van Eintracht Frankfurt en de Nederlander is erg geliefd in Newcastle. Hij speelde dit seizoen achttien wedstrijden in de Premier League en scoorde daarin twee keer.



De wedstrijd tussen Newcastle United en Chelsea is nog bezig. Willems werd vervangen bij een 0-0 stand.