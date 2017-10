Willems speelt gelijk met Eintracht Frankfurt

Charleroi blijft bovenin meedraaien na winst op AA Gent

23:18 Charleroi is in elk geval voor even de nummer twee van België. De club won vanavond met 2-1 van AA Gent en stapte met twee punten voorsprong en een wedstrijd meer over Sint-Truiden heen. Club Brugge blijft met afstand koploper.