Willian vervangt geblesseerde Neymar in selectie Brazilië

Kwalifica­tie voor WK 2022 in Qatar begonnen: Mongolië wint van Brunei

6 juni De meeste stadions zijn nog in aanbouw in Qatar, maar de kwalificatieperiode voor het WK 2022 is vandaag begonnen. Mongolië won in de eerste WK-kwalificatiewedstrijd met 2-0 van Brunei door goals van Norjmoogiin Tsedenbal en Naranbold Nyam-Osor.