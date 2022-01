Wist PSG-trainer niets van coronabesmetting Messi? ‘Shocking, Pochettino krijgt geen respect’

Lionel Messi is volgens oud-voetballer Jérôme Rothen niet respectvol tegenover zijn club Paris Saint-Germain en trainer Mauricio Pochettino. Messi testte vorige week positief op het coronavirus en volgens verschillende media zou hij de club en coach niet op de hoogte hebben gehouden over zijn situatie.

Messi zat tijdens de winterstop in zijn geboorteplaats Rosario in Argentinië en hij zou daar ook in quarantaine zijn gegaan. Landgenoot Pochettino zou via via gehoord hebben dat Messi besmet was met Covid-19.

Bij Radio Montecarlo vertelde Rothen, die tussen 2004 en 2009 voor PSG speelde, de actie van Messi niet te begrijpen. ,,Je moet je coach altijd respecteren. Hij moet boven iedereen staan, het maakt niet uit of het een ster- of jeugdspeler is. Pochettino kreeg geen updates over de situatie van Messi, dat verklaart veel. Dat is niet goed en ik vind het shocking van Messi. Pochettino krijgt geen respect van Messi.”

Rothen, ook voormalig international van Frankrijk, ging nog even door. ,,De coach moet de sterke persoon zijn, degene die de echte waardes laat zien”, aldus de 43-jarige Rothen. ,,De enige die hem in de selectie echt respecteert is naar mijn mening Kylian Mbappé. Als je je coach niet respecteert kun je niet succesvol zijn. PSG heeft daar veel last van gehad de laatste jaren.”

Vandaag bracht RMC overigens naar buiten dat Zinédine Zidane volgend jaar de coach van PSG moet worden.

