Witsel en Fellaini zijn niet de eerste (ex-)topspelers met geld in een voetbalclub

De Belgische middenvelders Axel Witsel en Marouane Fellaini steunen hun oude club Standard Luik in deze moeilijke tijd. Fellaini leent zijn voormalige werkgever drie miljoen euro, Witsel mag zich sinds kort aandeelhouder noemen van de tienvoudig kampioen van België. Maar de twee middenvelders zijn niet de enige (oud)-topspelers met geld in een voetbalclub.

Class of '92

Salford City FC is een club uit de Engelse stad Salford, een stadje pal naast Manchester. Dat verklaart ook gelijk de link met zes van de zeven eigenaren. Naast Peter Lim, die tevens eigenaar is van Valencia, zijn de aandelen in handen van zes voormalig voetballers van Manchester United. Sinds juli 2014 zijn Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville, Paul Scholes en Nicky Butt, gezamenlijk bekend als The Class of ’92, namelijk mede-eigenaar van de club. David Beckham voegde zich begin 2019 bij zijn voormalig ploeggenoten. Alle zes zijn voor 10 procent eigenaar van de club. Sinds dit seizoen is de ploeg actief in de League Two, het vierde niveau.

David Beckham



Volledig scherm David Beckham. © USA TODAY Sports Becks heeft niet alleen in Engeland zijn geld zitten. Het kersverse Amerikaanse Inter Miami heeft de Engelsman als mede-eigenaar. De club werd opgericht in januari 2018 en zou vanaf het komende Amerikaanse-seizoen deelnemen aan de Major League Soccer (MLS). Door de coronacrisis heeft de club van Beckham pas twee wedstrijden gespeeld op het hoogste niveau.

Zlatan Ibrahimovic

Hij liet veel mensen in het duister afgelopen november. De Zweedse vedette postte een foto van hem samen met het shirt van Hammarby IF, een club uit zijn geboorteland Zweden. Dit was net in de tijd dat Ibrahimovic besloot te vertrekken bij LA Galaxy. Hij ging echter niet voetballen voor de club. De voormalig Ajacied maakte kort daarna bekend dat hij mede-eigenaar was geworden van de club uit de Zweedse-hoofdstad Stockholm. De fans van zijn jeugdclub Malmö FF waren hier niet blij mee. De twee ploegen zijn juist concurrenten in de Zweedse competitie. Het standbeeld van Zlatan bij het stadion van Malmö staat, door toedoen van Malmö supporters, inmiddels niet meer overeind.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic traint sinds een paar weken mee bij de club waar hij eigenaar van is. © AFP

Ronaldo

Waar Cristiano Ronaldo vooral investeert in hotels en musea, daar doet de Braziliaanse (‘de oude’) Ronaldo dat in een voetbalclub. Sinds september 2018 is Ronaldo voor 51% eigenaar van de Spaanse club Real Valladolid, actief op het hoogste Spaanse niveau. De voormalig PSV-spits betaalde volgens Spaanse media zo’n 30 miljoen euro voor zijn aandelen destijds.

Didier Drogba

Beckham is niet de enige oud-topspeler die aan het eind van zijn actieve carrière de Atlantische oceaan overstak. Chelsea-legende Drogba sloot zijn loopbaan af bij Phoenix Rising, een ploeg die speelt in de Amerikaanse tweede divisie. Toen de Ivoriaan aan de slag ging bij de club uit Arizona werd hij ook gelijk mede-eigenaar.