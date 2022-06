WK-droom Oekraïne in duigen, Wales plaatst zich met nodige fortuin voor eindronde in Qatar

Door Mikos Gouka



Het dertiende en laatste WK-ticket dat Europa mocht verdelen gaat dus naar Wales. De ploeg van trainer Rob Page sleepte de onverdiende 1-0 winst tegen Oekraïne uit het vuur en vierde feest. De spelers van Oekraïne bleven ontredderd achter met ster Andrei Jarmolenko als meest verdrietige speler. Zijn kopbal in eigen doel bleek uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd.

Oekraïne was de betere ploeg in de eerste helft in en tegen Wales. Dat leek ook niet zo moeilijk, want de ploeg van Rob Page, vechtend voor het eerst WK-ticket in 64 jaar, loopt niet bepaald over van kwaliteit. De drie helden van het EK 2016, Gareth Bale, Aaron Ramsey en Joe Allen, zijn al een tijdje duidelijk op hun retour. Maar de mouwen opstropen en er vol voor gaan, dat kunnen ze in Wales wel en zeker in eigen land waar de laatste negentien wedstrijden op een rij niet meer werd verloren.

De spelers van Oekraïne lieten net als een paar dagen eerder in en tegen Schotland trots hun vlag zien. De sympathie van de wereld is er door de gruwelijke oorlog. Maar bij twee cruciale momenten zat het de bezoekers niet mee. Nadat Oekraïne al een paar prima mogelijkheden had laten liggen kopte Andrei Jarmolenko een vrije trap achter zijn eigen keeper. De ervaren speler lag verslagen op de grond maar werd snel door vijf teamgenoten overeind geholpen met de mededeling dat zijn moment op herstel vast nog zou komen.

Dat moment leek er ook te zijn toen diezelfde Jarmolenko werd gevloerd door Joe Allen. Scheidsrechter Antonio Miguel Mateu Lahoz uit Spanje, die irritatie opwekte met zijn pedante manier van fluiten, gaf echter geen strafschop en ook de VAR zag gek genoeg helemaal niets in het onmiskenbare contact tussen Allen en Jarmolenko.

Bekijk hieronder het moment van de strafschop:

Wales bleef na rust met kunst- en vliegwerk overeind tegen een wanhopig vechtend Oekraïne, dat echt alles op alles zette om de landgenoten die het thuis zo ontzettend waar hebben een klein beetje vreugde te bezorgen. Bondscoach Aleksander Petrakov hoopte in de slotfase alsnog de muur van het povere Wales omver te kegelen met vier verse invallers. Maar Wales kreeg de grootste kansen met een schot van Brennan Johnson van Nottingham Forest tegen de paal en een poging van Bale die knap onschadelijk werd gemaakt door keeper Heorhiy Bushchan.

Jarmolenko zag zijn avond nog meer mislukken toen hij een behoorlijke mogelijkheid tegen Ben Davies aan schoot, zo’n twaalf minuten voor tijd. Het was de zestiende doelpoging zonder succes in de spannende play-off in Cardiff. Poging zeventien leek nog kansrijker, maar dit keer keerde keeper Wayne Hennessey een kopbal van invaller Artem Dovbyk met een katachtige reflex.

Het WK-ticket voor Wales betekent een plek in de aantrekkelijke groep met Engeland, Iran en de Verenigde Staten. De eerstvolgende wedstrijd van Wales, woensdagavond tegen Oranje, is dus ook de eerste voorbereidingspartij op het WK voor dat land. Al hoeft de trouwe en luidruchtige aanhang er op voorhand niet veel van te verwachten. De play-off tegen Oekraïne, dáár was het de formatie van Page deze dagen allemaal om te doen. Na de tweede plek in de poule achter de Belgen wonnen ze van Oostenrijk en Oekraïne.

De laatste keer dat Wales op een WK speelde, was dat tegen de Braziliaanse wonderspeler Pele. Zo lang is het dus allemaal geleden. De Nations League, dat zal ze in Cardiff op dit moment een zorg zijn.

