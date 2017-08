WK-kwalificatie: Argentinië mét Messi mag geen fout meer maken

Vandaag precies vijf maanden geleden droop Argentinië af in de zuurstofarme lucht van La Paz, Bolivia. Zonder de geschorste Lionel Messi maakte de brigade van Edgardo Bauza een lusteloze indruk: 2-0. De crisis compleet.



Met een nieuwe bondscoach aan het roer én de terugkeer van Messi – zijn schorsing werd opgeheven nadat de FIFA onvoldoende bewijs zag voor zijn tirade naar de grensrechter in duel met Chili – gaan de Argentijnen in de Nederlandse nacht van donderdag op vrijdag op bezoek bij buurland Uruguay. Een loodzware opgave ondanks de afwezigheid, op het veld althans, van sterspeler Luis Suárez bij het thuisland. De spits van Barcelona ligt er weken uit met een blessure aan zijn rechterknie, maar kreeg van zijn club toestemming om als inspirator naar Montevideo af te reizen.



Vijf dagen later krijgt Argentinië hekkensluiter Venezuela op bezoek. Net als in Uruguay is de opdracht simpel: winnen, winnen, winnen. Na een wisselvallige serie is de ploeg van Jorge Sampaoli, die het stokje in april overnam van Bauza, afgedaald naar plaats 5 in de Zuid-Amerikaanse zone. Die plek geeft aan het eind van de rit recht op een play-off tegen de winnaar van de Oceanische zone – negen van de tien keer Nieuw-Zeeland. Maar Ecuador (20 punten) hijgt de Argentijnen (22) op twee punten afstand in de nek. En vlak ook Peru (18) en Paraguay (18) nog niet uit.



Het enige land dat in de onvoorspelbare CONMEBOL-regio een zorgeloze kwalificatiereeks doormaakt is Brazilië. Het gastland van 2014 plaatste zich al in maart als eerste land voor de eindronde van volgend jaar in Rusland. Achter de Goddelijke Kanaries heeft Colombia de beste papieren. De ploeg van sterspeler James Rodriguez, die zich ondanks een spierblessure bij de selectie van José Pekerman heeft gevoegd, heeft een programma met perspectief. Donderdagavond gaat Colombia op bezoek bij Venezuela, een week later wacht voor eigen publiek een experimenteel Brazilië. Achtervolgers Uruguay, Chili en Ecuador hebben op papier een lastiger programma.



De nummers één tot en met vier plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. Op 5 en 10 oktober zijn de laatste twee speelrondes in de Zuid-Amerikaanse zone.