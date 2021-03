WK leeft als nooit tevoren in Suriname: ‘Het was feest binnen de familie’

Door Marijn Abbenhuijs



Veel Surinaamse Nederlanders zaten woensdagavond laat klaar voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Suriname tegen de Kaaimaneilanden. Via een livestream konden ze het duel via YouTube of Facebook volgen. Een van hen was Erwin Pinas, vader van ADO Den Haag-verdediger Shaquille Pinas (23). Hij zag zijn zoon bij diens debuut voor het nationale elftal van Suriname scoren. ,,Het heeft me trots gemaakt”, vertelt hij.