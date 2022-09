WK met Marokko gloort voor Hakim Ziyech, maar oud-Ajacied is bij Chelsea verre van populair

Opnieuw arresta­ties in spraakma­ken­de zaak rond mishandel­de speelster Paris Saint-Ger­main

Drie mannen van in de twintig zijn vandaag in hechtenis genomen, waarschijnlijk in verband met de mishandeling vorig jaar van voetbalster Kheira Hamraoui. De speelster van Paris Saint-Germain werd november vorig jaar ernstig mishandeld.

14 september