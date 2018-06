WK van 2026 in VS, Canada en Mexico

Voor het eerst mochten de landen die zijn aangesloten bij de FIFA stemmen. Voorheen werden de WK's altijd via een geheime stemming toegewezen door het bestuur van de mondiale voetbalfederatie.



Morgen begint het WK in Rusland. De volgende mondiale eindronde is in 2022 in Qatar. In 2026 mogen liefst 48 landen meedoen aan het WK, zestien meer dan nu. Van de 202 stemmen van de aangesloten FIFA-bonden gingen er 134 naar Mexico, Verenigde Staten en Canada. Marokko kreeg 65 stemmen. Vier landen onthielden zich van stemming.