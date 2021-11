WK verder uit beeld voor Advocaat, ook Van Marwijk doet slechte zaken

Dick Advocaat en Irak hebben zichzelf geen dienst bewezen in de WK-kwalificatie. De ploeg van de Nederlandse bondscoach speelde donderdag met 1-1 gelijk in de thuiswedstrijd tegen Syrië. Ook voor de Verenigde Arabische Emiraten van Bert van Marwijk raakt het WK verder uit beeld.

Irak kwam in de 79ste minuut op achterstand door een treffer van Omar Al Soma. Niet veel later bracht Amir Al-Ammari de thuisploeg vanaf de strafschopstip langszij. Daar bleef het bij in het Al Gharafah-stadion in Qatar, waar Irak de thuisduels afwerkt.



Door het gelijkspel heeft Advocaat met zijn ploeg vier punten uit vijf kwalificatieduels. De achterstand op de nummers 1 en 2 in de groep (Iran en Zuid-Korea) lijkt niet meer te overbruggen. Alleen de derde plek van Libanon, die recht geeft op het spelen van play-offs, is een haalbare kaart. De Libanezen hebben één punt meer dan Irak met nog drie duels te gaan.

Stand Groep A 1. Iran 5-13 (+6)

2. Zuid-Korea 5-11 (+3)

3. Libanon 5-5 (-1)

4. Irak 5-3 (-3)

5. Verenigde Arabische Emiraten 5-3 (-2)

6. Syrië 5-2 (-3)

Volledig scherm Bert van Marwijk. © REUTERS

Nederlaag Van Marwijk

Bert van Marwijk hoeft zich over een volgend WK voorlopig geen illusies meer te maken. De bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten ging vanmiddag met zijn ploeg met 1-0 onderuit in de kwalificatiewedstrijd tegen Zuid-Korea, waardoor Van Marwijk rechtstreekse plaatsing voor het toernooi in Qatar lijkt te kunnen vergeten.

Hwang Hee-Chan, de aanvaller van Wolverhampton Wanderers die in de Premier League al vier keer scoorde, benutte tien minuten voor rust een strafschop en maakte daarmee in het Koreaanse Goyang de winnende goal. Door die treffer is Zuid-Korea nu tweede in de groep met elf punten uit vijf wedstrijden.

Jahanbakhsh ontsnapt met Iran

Koploper Iran wist in Libanon ternauwernood een nederlaag te voorkomen. De ploeg aanvoerder Alireza Jahanbakhsh boog in blessuretijd een 1-0 achterstand om: 1-2. De Feyenoord-aanvaller werd zes minuten voor tijd naar de kant gehaald en zag vanaf de bank hoe Sardar Azmoun (90+1) en Ahmad Nourollahi (90+5) voor de ontsnapping zorgden.

Door dat resultaat mag Van Marwijk nog enigszins blijven hopen. De VAE staan vierde met drie punten uit vijf duels en hebben slechts twee punten minder dan nummer drie Libanon. De nummers 1 en 2 van de groep plaatsen zich voor het WK, de nummer 3 gaat de play-offs in.

Volledig scherm Alireza Jahanbakhsh in actie tegen Libanon. © AFP