Woede over astronomische bedragen in nieuw contract Mbappé bij PSG: ‘Een belediging voor het voetbal’

Paris Saint-Germain heeft alles uit de kast gehaald om Kylian Mbappé in Frankrijk te houden en is in die opzet geslaagd. Lange tijd waren er verhalen dat de topscorer van Lique 1 komende zomer transfervrij zou overstappen naar Real Madrid, maar daar ziet hij van af.

Mbappé wilde maandenlang niet praten met PSG over contractverlenging. Volgens Spaanse media bereikte hij afgelopen winter al een akkoord met Real Madrid over een lucratief contract. De afgelopen weken lekte uit dat Paris Saint-Germain heel ver wilde gaan om Mbappé te behouden. De Franse international zou niet alleen een astronomisch salaris krijgen, maar ook inspraak krijgen in het transferbeleid en de mogelijke keuze voor een nieuwe trainer.

PSG is al wekenlang zeker van de Franse titel en sluit het seizoen zaterdagavond in het eigen Parc des Princes af tegen Metz. Mbappé, topscorer van de Ligue 1 met 25 doelpunten, maakte voor dat duel officieel bekend dat hij in Parijs blijft voetballen. Hij verlengde zijn aflopende contract in Parijs met drie jaar. Real Madrid zou zeer ontstemd zijn over de handelswijze van de 23-jarige aanvaller.

Bijna 60 miljoen per jaar

Naar verluidt krijgt de Fransman minstens 150 miljoen euro aan tekengeld van PSG als hij blijft. Zijn nieuwe maandsalaris zou 4,7 miljoen euro bedragen. Het nieuws leidde tot een boze reactie op Twitter van Javier Tebas, de voorzitter van de Spaanse competitie La Liga.

,,Wat PSG doet door met grote geldsommen het contract van Mbappé te verlengen, is een belediging voor het voetbal. Ze hebben de afgelopen jaren 700 miljoen euro verlies geleden en zijn meer dan 600 miljoen euro kwijt aan salarissen. Al-Khelaïfi is net zo gevaarlijk als de Super League”, zo doelt Tebas op voorzitter Nasser Al-Khelaïfi van PSG en de vooralsnog mislukte plannen van een aantal Europese topclubs om een Super League op te zetten. Al-Khelaïfi, ook voorzitter van de Europese clubassociatie ECA, is tegen de vorming van zo’n gesloten ‘supercompetitie’.

,,Parijs is mijn thuis, zoals ik altijd heb gezegd”, zei Mbappé zelf. ,,Ik wil bij Paris Saint-Germain doorgaan met het winnen van titels.”

Champions League

De Fransman werd vorige week voor het derde jaar op rij uitgeroepen tot beste voetballer in Frankrijk. Mbappé speelt sinds 2017 in Parijs. PSG nam hem in eerste instantie op huurbasis over van AS Monaco en maakte een jaar later 180 miljoen euro over. Mbappé werd in 2017 kampioen met Monaco en dit seizoen voor de vierde keer met PSG. Het succes in de Champions League waar de Arabische eigenaren van PSG zo op hopen, is ondanks het aantrekken van onder meer Lionel Messi, Sergio Ramos en Georginio Wijnaldum echter nog altijd uitgebleven.