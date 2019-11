Woedende Lippi stopt al na zes duels als bondscoach van China

,,Ik neem mijn verantwoordelijkheid en maak mijn vertrek bekend”, ligt Lippi toe. Gevolgd door een duidelijk statement richting zijn ploeg. ,,Ik wil het niet over deze wedstrijd hebben. Een team moet alles geven op het veld en de tactiek van de bondscoach moet worden uitgevoerd. Als een speler bang is om te verliezen, dan is er geen vechtersmentaliteit, geen wil om te winnen, geen moed”, aldus de 71-jarige Italiaan.

,,Ik wil geen dief van geld zijn. Mijn salaris is erg hoog. Ik voel me volledig verantwoordelijk voor deze nederlaag. Hierbij verklaar ik dat ik officieel ontslag neem als bondscoach. Ik groet iedereen en dank jullie wel”, besluit Lippi. Van oktober 2016 tot januari 2019 was de Italiaan al dertig wedstrijden bondscoach van China, maar hij houdt het in zijn tweede periode als bondscoach beduidend minder lang vol. Tussendoor nam Fabio Cannavaro, in 2006 nog zijn aanvoerder tijdens het gewonnen WK met Italië, het stokje van Lippi over bij de nationale ploeg van China. Cannavaro hield het slechts twee interlands vol: 1-0 nederlagen in maart tegen Oezbekistan en Thailand.