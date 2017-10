Woedende Tapia: Pact van Lima is een absolute leugen

Feyenoorder Renato Tapia ligt onder vuur. In Zuid-Amerikaanse media wordt de Peruaan geciteerd over een gesprek tussen Colombiaan Radamel Falcao en enkele spelers van Peru. In de Latijnse media wordt gesproken over ‘Het Pact van Lima’. Peru en Colombia speelden gelijk. Daardoor plaatste Colombia zich voor het WK en gaat de ploeg van Tapia naar de play-offs.

Tapia zou hebben gezegd dat zij vijf minuten voor tijd werden benaderd door de Colombianen. ,,Zij wisten van de situatie op de andere velden. We hebben gedaan wat we moesten doen. Ik sprak met Falcao en hij vertelde mij dat we beide door waren. Dus daar waren we blij mee.’’

In een verklaring op Twitter en Facebook zegt Tapia dat buitenlandse media zijn uitspraken verkeerd hebben geïnterpreteerd. ,,Het is een absolute leugen dat er sprake is van een overeenkomst met de Colombiaanse spelers. Dat stoort mij. Iedere voetballer wil winnen.’’

Volgens Tapia speelden in de laatste minuten de zenuwen een grote rol bij zijn ploeg. ,,De angst heeft het in de laatste minuten van ons overgenomen. Uit de beelden blijkt ook dat we wat in de war zijn.’’

Falcao heeft toegegeven dat het gesprek - met zijn hand voor de mond - ging over de tussenstanden bij de andere kwalificatiewedstrijden. ,,Dat wilde ik iedereen laten weten. We speelden met die tussenstanden in ons achterhoofd.’’

Een woordvoerder van de FIFA zei tegen de Amerikaanse sportzender ESPN dat de wereldvoetbalbond naar alle wedstrijden en verslagen van arbiters kijkt.

Door de 1-1 is Chili op basis van doelsaldo uitgeschakeld. Tapia en co spelen nu play-offs tegen Nieuw-Zeeland. Op 8 november in Auckland en op 14 november in Lima.