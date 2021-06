Wolfsburg bevestigt komst ‘ideale kandidaat’ Van Bommel: ‘Grote eer voor mij’

Mark van Bommel is nu ook officieel de nieuwe trainer van VfL Wolfsburg. De club uit de Duitse Bundesliga bevestigde vanmiddag de komst van de Limburger. ,,Als coach mogen werken in de Bundesliga, waarin ik al heb gespeeld (bij Bayern München, red), is een grote eer en uitdaging voor mij.”

Van Bommel gaat met Wolfsburg, de ploeg van spits en Oranje-international Wout Weghorst, de Champions League in. Hij is zeer in zijn nopjes met zijn nieuwe job. ,,De ideeën van de club zijn identiek aan mijn visie en kan me identificeren met de weg die de club is ingeslagen. Als trainer mogen werken in de Bundesliga, waarin ik zelf heb gespeeld, is een grote eer en uitdaging voor mij.”

Lees ook PREMIUM Van Bommel met Berghuis op wensenlijstje aan de slag bij Wolfsburg

Van Bommel neemt Kevin Hofland, oud-speler van VfL Wolfsburg, als assistent mee. Van PSV, de club waar hij als trainer zijn carrière begon, komen jeugdtrainer Vincent Heilmann en video-analyticus Alex Abresch mee. Van Bommel, 79-voudig international van Oranje, wordt de opvolger van Oliver Glasner. Die stapte vorige week over naar Eintracht Frankfurt.



Van Bommel werd eind 2019 ontslagen bij PSV vanwege een reeks teleurstellende resultaten. In het eerste seizoen onder Van Bommel eindigde PSV op de tweede plaats in de eredivisie, achter Ajax. De voormalige middenvelder van onder meer PSV, FC Barcelona, Bayern München en AC Milan was eerder assistent van zijn schoonvader Bert van Marwijk bij de nationale ploegen van Australië en Saudi-Arabië.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Technisch directeur Jörg Schmadtke zegt op de site van Wolfsburg niet over één nacht ijs te zijn gegaan. „We hebben intensief met Van Bommel gesproken. Daarin bleek dat hij perfect past bij onze filosofie. Hij is een internationaal erkende expert, die bovendien weet wat hij kan verwachten in de Bundesliga. Daarnaast heeft hij een enorme ambitie, dat heeft in zijn lange spelersloopbaan al bewezen. Van Bommel is onze Wunschlösung, onze ideale kandidaat. We zijn ervan overtuigd dat we samen met hem en zijn coachingsteam op de succesvolle weg van Wolfsburg kunnen verdergaan.”