Wolfsburg en Bruma na verlenging door, Schalke klopt FC Köln

Quincy Promes beste speler van Rusland in 2017

19 december Quincy Promes is in Rusland verkozen tot voetballer van het jaar. In een verkiezing van de Russische krant Sport-Express werd de Oranje-international van Spartak Moskou, die in mei al Speler van het Seizoen was geworden, verkozen door een panel dat bestond uit journalisten, vertegenwoordigers van de Russische Premjer Liga en de Russische voetbalbond RFU.