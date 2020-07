'Wonderdokter’ Zlatan maakt zich met indrukwekkende cijfers op voor jubileumduel

VideoZlatan Ibrahimovic kan vanavond tegen Parma zijn honderdste duel in dienst van AC Milan spelen. Reden om een blik te werpen op zijn indrukwekkende cijfers in dienst van de Milanezen, die leidden tot prestaties waarvan in San Siro nu alleen nog maar kan worden gedroomd.

Toeval of niet: na het vertrek van Zlatan Ibrahimovic in 2012 was de weelde voor AC Milan zo goed als voorbij. In zijn laatste seizoen eindigde Milan nog als nummer twee, sindsdien is de drievoudig Champions League-winnaar in een ravijn gestort. De tot voor kort machtige voetbalclub, in 2011 aan de hand van Ibracadabra nog landskampioen, zakte steeds dieper weg in het voetbalmoeras, met in 2015 de tiende plaats als dieptepunt. Ook dit seizoen leek de club af te stevenen op een seizoen vol gitzwarte bladzijden, tot de reanimatie van wonderdokter Ibrahimovic volgde.

Volledig scherm Zlatan Ibrahimovic in 2011 met de landstitel. Rechts Mark van Bommel. © EPA Dat blijkt ook uit het puntengemiddelde vóór en na de komst van de 28-jarige spits. In de eerste maanden van het seizoen pakte Milan 1,24 punt per wedstrijd. Sinds Ibrahimovic voet op Italiaanse bodem zette, steeg dat gemiddelde rap. Per wedstrijd pakt Milan sinds zijn rentree 1,93 punt. Daarmee is Milan opgeklommen naar plaats zeven. De achterstand op plek zes, die recht geeft op plaatsing voor de Europa League, bedraagt twee punten.

In veertien optredens scoorde Ibrahimovic dit seizoen zes keer en bereidde hij drie treffers voor. Respectabele cijfers, die zijn totaal in 99 wedstrijden voor Milan op 62 goals en 27 assists bracht. Daarmee is hij gemiddeld 0,89 keer per wedstrijd betrokken bij een doelpunt. Het maakt zijn AC Milan-tijdperk het op twee na meest succesvolle in zijn rijke loopbaan. Alleen bij Paris Saint-Germain en LA Galaxy was de markante Zweed bij meer doelpunten betrokken.

Gemiddeld betrokken bij goals per wedstrijd

1. Paris Saint-Germain - 1,2

2. LA Galaxy - 1,17

3. AC Milan - 0,89

4. Inter - 0,81

5. FC Barcelona - 0,76

6. Manchester United - 0,74

7. Ajax - 0,57

8. Juventus - 0,43

Ook Zlatan's prijzenkast is in zijn Milan-tijd aardig gevuld. Naast de landstitel in 2011 pakte Ibrahimovic in datzelfde jaar ook de Supercoppa. Als kers op de taart werd hij dat seizoen verkozen tot Serie A-speler van het jaar. In 2012 pakte Ibracadabra de Italiaanse topscorerstitel, door 28 keer raak te schieten. Het zijn imponerende prestaties in het shirt van I Rossoneri. Ook op 38-jarige leeftijd neemt hij de club nog bij de hand. Tot prijzen zal het dit seizoen niet leiden, maar de beschikking over de zelfbenoemde ‘Koning Zlatan’ blijkt sowieso al een hoofdprijs voor de gevallen topclub uit Milaan.