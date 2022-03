Wondergoal drukt crisis bij Chelsea naar achtergrond: ‘Miljardair als Abramovitsj vinden we nooit meer’

Door Geert Langendorff



Gebalde vuisten gingen de lucht in, oerkreten klonken in alle hoeken van Stamford Bridge. Van gekkigheid rende een enkeling heen en weer op de trappen. De treffer van Kai Havertz tegen Newcastle United (1-0), één minuut voor tijd, schudde de geplaagde aanhang van Chelsea in één klap wakker. Boosheid en angst voor de toekomst verdwenen voor even naar de achtergrond. Na een rampweek voor de club viel er eindelijk iets te juichen.