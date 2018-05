Wondergoal, geblunder en smeerlapperij helpen Real aan CL-winst

Door Sjoerd Mossou



Alleen al om zijn goals werd het een memorabele finale in Kiev. Eerst maakte Real Madrid het meest absurde doelpunt in de geschiedenis van de Champions League, daarna maakte Gareth Bale misschien wel de mooiste finalegoal ooit. Met een weergaloze omhaal scoorde de Welshman na dik een uur spelen, hoog en atletisch opspringend na een voorzet van Marcelo. Met een heerlijke bocht zeilde de bal over keeper Loris Karius in het doel: 2-1.



Met de Duitse keeper is ook meteen de grootste schlemiel van de avond benoemd. Eerst rolde Karius de bal op onnavolgbaar knullige wijze tegen Karim Benzema aan, om zich na 83 minuten compleet te verkijken op een schot van wederom Bale: 3-1.



Sadio Mané maakte tussendoor nog de gelijkmaker voor Liverpool, maar onverdiend kon je de zege niet noemen. Cruciaal daarbij was onmiskenbaar een moment in de 26e minuut, toen Sergio Ramos als een judoka de arm van Mo Salah klem zette, om zich vervolgens met zijn volle gewicht op de Egyptenaar te laten vallen.



Bij een andere speler zou je een ongelukje vermoeden, in het geval van Ramos had het alles weg van een bewuste actie om de sterspeler van Liverpool te blesseren. Dat staaltje smeerlapperij slaagde. In tranen verliet Salah even later het veld, in de wetenschap dat ook het WK in Rusland in gevaar komt voor de aanvaller.



De trieste blessure van Liverpools beste speler lag meteen als een deken over de finale. De Engelse ploeg was meteen even de weg kwijt, Real Madrid had voor het eerst echt controle. Tot een doelpunt leidde dat nog niet, ook omdat een rebound van Karim Benzema werd afgekeurd, met Ronaldo hooguit een paar decimeter buitenspel.



In de rust moest motivatiekunstenaar Jürgen Klopp alles uit de kast halen om zijn ploeg weer overeind te trekken. Dat lukte maar moeizaam. Na geschutter in de Engelse verdediging kreeg eerst Isco een open kans, maar de middenvelder schoot in volledig vrije positie tegen de lat.



Niet veel later was het alsnog raak, dankzij het meest curieuze doelpunt ooit in een Champions League-finale. Doelman Karius wilde de bal achteloos uitrollen richting de rechterkant, maar zag daarbij spits Benzema compleet over het hoofd. Het halve stadion had amper in de gaten wat er gebeurde, maar de Fransman hoefde alleen maar tegen de bal aan te lopen: 1-0.



Een karakteristieke, zakelijke overwinning leek in de maak voor Real, maar even later ontbrandde de wedstrijd alsnog even in een meeslepend gevecht. Mané reageerde na 55 minuten goed op een kopbal van Dejan Lovren, van dichtbij scorend: 1-1. Maar niet veel later was daar Bale, eerst met zijn spectaculaire hoogstandje, daarna met grote dank aan Karius, een keeper om medelijden mee te krijgen.