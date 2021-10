Wondergoal Salah, jubileumtreffer Mané en hattrick Firmino: Liverpool bezorgt Ranieri horrordebuut

Met zeven punten uit zeven wedstrijden stond Watford op een vijftiende plek in de Premier League, maar hoewel er nog vijf ploegen onder The Hornets staan, werd coach Xisco Munoz ontslagen. Claudio Ranieri, voormalig kampioenenmaker bij Leicester City, was zijn opvolger. De Italiaan die komende week zijn zeventigste verjaardag viert, beleefde een vreselijk debuut als Watford-coach.

Na de 0-2 ruststand leek Liverpool in de tweede helft snel uit te lopen naar een monsterscore. Na 54 minuten stond het namelijk al 0-4. Firmino maakte zeven minuten na rust de derde Liverpool-goal, waarna twee minuten later alle ogen op de fenomenale Salah waren gericht. In een gele zee van Watford-spelers stuurde de Egyptenaar al zijn tegenstanders volledig het bos in met een handige voetbeweging. Nadat ook nog een glijdende Craig Cathcart werd uitgekapt, werkte Salah de bal simpel in de verre hoek binnen. De 0-4 en een staande ovatie van de Liverpool-fans waren het terechte gevolg.