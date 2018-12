Wondergoal Townsend helpt Crystal Palace aan superstunt bij City

Manchester City heeft in de Premier League een zeer verrassende nederlaag moeten slikken. Crystal Palace was - mede dankzij een ronduit weergaloze goal van Andros Townsend - met 2-3 te sterk. Dat is vooral goed nieuws voor het Liverpool van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

De bezoekers begonnen met Patrick van Aanholt in de basis en waren - zoals verwacht - lange tijd de onderliggende partij in het Etihad Stadium. Toch hielden The Eagles bijna een halfuur stand. In de 27ste minuut was het uiteindelijk Ilkay Gündogan die na een schitterende voorzet van Fabian Delph met het hoofd voor 1-0 zorgde.

Dat leek voor City het startsein voor een makkelijke middag te zijn, maar het tegendeel bleek waar. Een paar minuten later stond het dankzij een schot van Jeffrey Schlupp in de verre hoek alweer gelijk, maar het absolute hoogtepunt volgde een paar minuten daarna. Townsend nam een afgeslagen bal ineens vol op de slof (zie video) en ramde die bal van afstand snoeihard in de kruising: 1-2.

Na rust moest Manchester City op jacht naar de gelijkmaker, maar de goal viel al snel juist aan de andere kant. Na een kopbal op de paal van Townsend leek Max Meyer zich over de rebound te ontfermen, maar hij werd neergelegd door Kyle Walker. De toegekende penalty was een prooi voor Luka Milivojevic.

Verder dan een voorzet van Kevin De Bruyne die in de verre hoek dwarrelde (2-3) kwam City in de slotfase echter niet meer, waardoor ze bij Liverpool ongetwijfeld een heerlijke dag zullen hebben. De koploper (die gisteren al won van Wolverhampton Wanderers) heeft nu vier punten meer dan de naaste concurrent uit Manchester.

Volledig scherm © Getty Images Net als City ging ook nummer vier Chelsea vanmiddag op eigen veld onderuit, Leicester City verliet Stamford Bridge met een 0-1 overwinning. De bezoekers hielden in de eerste helft stand, ondanks een groot overwicht van Chelsea, en kwamen na de hervatting zelfs op voorsprong door Jamie Vardy. Dat bleek de enige goal van de middag.

Landgenoten

Nathan Aké trof met zijn AFC Bournemouth liefst twee landgenoten: bij Brighton & Hove Albion speelde zowel Jürgen Locadia (voor de tweede keer dit seizoen) als Davy Pröpper vanaf het begin. Het waren Aké en co die er met een 2-0 zege vandoor gingen. David Brooks zorgde voor de 1-0, na een rode kaart voor Brighton-verdediger Lewis Dunk was de wedstrijd gelopen. In het laatste kwartier maakte Brooks ook nog zijn tweede.

Volledig scherm © Getty Images

Met Juninho Bacuna en Terence Kongolo in de basis kwam Huddersfield Town in eigen huis door Nathan Redmond al na een kwartier op achterstand tegen Southampton. De bezoekers - die onder de nieuwe manager Ralph Hasenhüttl de weg omhoog gevonden lijken te hebben - maakten via Danny Ings (penalty) vlak voor de pauze zelfs de 0-2.

De thuisploeg deed na rust wel wat terug via Philip Billing, maar dat leidde geen comeback in. Met zijn 1-3 gooide Michael Obafemi de wedstrijd na zeventig minuten in het slot, daar bleef het bij.