Wonderspits Haaland schittert opnieuw bij Dortmund

Interview Veerman schittert bij St. Pauli: ‘Sterker dan voor mijn blessure’

17:14 Henk Veerman is ijzersterk teruggekeerd van zijn kruisbandblessure, die hem van december 2018 tot november 2019 aan de kant hield. Vanmiddag maakte de 28-jarige spits uit Volendam in de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart (1-1) alweer zijn vijfde goal in zeven duels sinds zijn terugkeer. ,,Ik voel me sterker dan voor mijn blessure.”