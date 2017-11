Wordt Goretzka de best betaalde speler ooit van Schalke?

In zijn laatste jaar is Buffon voor het eerst gekozen tot de beste speler van Italië

9:20 Gianluigi Buffon mag zich de beste speler in de Serie A noemen. Tijdens het Italiaanse voetbalgala in Milaan werd de 39-jarige doelman van Juventus voor het eerst gekozen tot de beste speler van het seizoen. Buffon is bezig aan zijn laatste jaar.