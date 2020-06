Wordt Liverpool vandaag kampioen? ‘Het beste countervoetbal achter gesloten deuren ooit’

,,Ik had tegen mijn spelers gezegd dat ik graag een van onze beste wedstrijden ooit wilde zien", zei de Duitser. ,,Maar dit was ook echt exceptioneel goed. Ik weet niet zeker of dit het beste voetbal ooit zonder publiek was, maar het was zeker weten het beste countervoetbal achter gesloten deuren ooit.”

Liverpool wervelde over het veld en liet Crystal Palace volstrekt kansloos. ,,Zelfs in de 87ste minuut gingen we nog op jacht naar de bal, alsof er in de hele wereld maar een bal is", zei Klopp. ,,Stel je voor dat het stadion vol had gezeten met fans. Dan was het helemaal geweldig geweest.”



Liverpool is vanavond voor het eerst in 30 jaar kampioen als Manchester City punten verspeelt tegen Chelsea.