Wout Weghorst helpt Burnley naast United met knappe assist, Donny van de Beek maakt debuut

Manchester United begon fel aan de wedstrijd en kwam via Paul Pogba verdiend op voorsprong. Maar The Reds zagen twee andere doelpunten afgekeurd worden en moesten genoegen nemen met een 0-1 ruststand. Direct in de tweede helft bewees Weghorst zijn waarde voor zijn nieuwe club. Met een behendige beweging stuurde de Nederlander twee tegenstanders het bos in, om vervolgens een keurige assist op Jay Rodriguez te geven. De Nederlandse spits was even later dicht bij zijn eerste doelpunt, maar zijn snoeiharde volley werd knap gekeerd door United-doelman David de Gea.

United staat nu vijfde in de Premier League, met 16 punten achterstand op koploper en stadsgenoot Manchester City. Burnley, waar ook Erik Pieters de gehele wedstrijd speelde, blijft voorlopig nog op de laatste plaats staan met één punt achterstand op Watford.

Debuut

Donny van de Beek heeft zijn eerste minuten gemaakt in het shirt van Everton. De huurling van Manchester United viel in de zestigste minuut in tijdens de degradatiekraker tegen Newcastle, maar kon het verlies niet voorkomen (3-1).

Van de Beek maakte in januari de overstap van Manchester United naar Everton, dat zestiende staat in de Premier League. Bij United, dat hem in 2020 overnam van Ajax, slaagde de 24-jarige middenvelder er in anderhalf seizoen niet in om een basisplaats te veroveren. Ook nieuwe aankoop Dele Alli maakte zijn debuut bij The Toffees. De Engelsman kwam al in de 25ste minuut in het veld na een blessure van Demarai Grey.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League: