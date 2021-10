Wout Weghorst mist Champions League-duel: Nederlandse spits test positief op corona

,,De spits is besmet geraakt met het coronavirus en zal voorlopig niet beschikbaar zijn. Weghorst klaagde zondag over symptomen, waarna een uitgevoerde test een positieve uitslag gaf. De 29-jarige spits is direct thuis in quarantaine gegaan. Alle andere tests die zondag en maandag zijn uitgevoerd waren negatief", zo laat VfL Wolfsburg weten.

Weghorst raakte eind vorig jaar in opspraak na uitlatingen over het coronavirus. ,,Stel je voor, er is een vaccin dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen. Tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt”, zei Weghorst cryptisch. Later bood hij zijn excuses aan. ,,Ik heb veel mensen in mijn vriendenkring die besmet zijn met het coronavirus en daardoor weet ik precies welke effecten dit virus heeft en hoe gevaarlijk het kan zijn”, stelde Weghorst na de ontstane commotie.

Gepasseerd

Weghorst werd zaterdag nog door coach Mark van Bommel gepasseerd in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen Union Berlin. In de 68ste minuut viel Weghorst, dit seizoen goed voor drie goals, alsnog in.

VfL Wolfsburg speelt woensdag om 18.45 uur tegen RB Salzburg in het miljardenbal. De Oostenrijkse opponent is na twee wedstrijden de koploper in Groep G van de Champions League met vier punten. VfL Wolfsburg speelde de eerste twee wedstrijden gelijk tegen Sevilla en Lille.

