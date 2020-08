Xavi krijgt boete in Qatar wegens overtreden coronaregels

Van Reading naar City Zo kan het dus ook: hoe de tiener­trans­fer van Aké wel naar de wereldtop leidde

12:39 Honderden voetbaltalentjes verruilden de afgelopen jaren hun Nederlandse jeugdwerkgever voor een avontuur in de mondiale top. De meeste tienertransfers liepen uit op een mislukking, maar Nathan Aké is tien jaar later de nieuwste aanwinst van Manchester City. Dit is zijn omweg naar de wereldtop.