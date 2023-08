Xavi Simons helpt RB Leipzig met eerste goal in Bundesliga aan ruime zege op Stuttgart

De bezoekers uit het zuiden van Duitsland kwamen via Serhou Guirassy na 35 minuten nog op voorsprong in de Red Bull Arena in Leipzig. De jonge en energieke ploeg van trainer Marco Rose stelde teleur in de eerste helft, maar draaide het na rust volledig om met vijf treffers. Na doelpunten van Benjamin Henrichs, Dani Olmo, Loïs Openda en Kevin Kampl zorgde Xavi Simons in de 76ste minuut voor de 5-1 eindstand. Na een goede steekpass van Openda ging Simons alleen op Alexander Nubel af, maar die bracht nog knap redding. De bal kwam daarna terug bij Simons, die vervolgens met rechts wel het doel wist te vinden en zijn doelpunt uitbundig vierde met zijn teamgenoten.

RB Leipzig was het nieuwe seizoen in de Bundesliga vorige week nog begonnen met een 3-2 nederlaag bij Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong de score toen opende. Simons werd toen in de 62ste minuut naar de kant gehaald. Twee weken geleden speelde de viervoudig Oranje-international nog 78 minuten tegen Bayern München, dat door een hattrick van Dani Olmo met 0-3 werd verslagen in de Allianz Arena in de strijd om de Duitse Supercup. RB Leipzig won de afgelopen twee seizoenen de Duitse beker, maar wil dit seizoen ook tot het einde meedoen in de titelstrijd in de Bundesliga.