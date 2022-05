Xavi springt in de bres voor Koeman: ‘Sinds zijn ontslag gaat het beter, maar het lag niet aan hem’

Dat heeft volgens Xavi echter niet veel te maken met het vertrek van zijn voorganger. ,,Zijn prestaties worden in de media vaak vergeleken met die van mij’’, zei hij in de persconferentie ter voorbereiding op de wedstrijd tegen Celta de Vigo van dinsdagavond. ,,Je hoeft ons niet te vergelijken. Hij heeft het goed gedaan en we doen het nu ook weer goed. Het is vooral belangrijk dat FC Barcelona weer omhoog is geklommen.’’