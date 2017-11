Yannis Anastasiou op de wip bij Kortrijk

'Anastasiou: over en uit', kopt Het Laatste Nieuws vanmorgen. Met elf punten uit veertien duels staat KV Kortrijk op de vijftiende plaats in België. In de laatste zeven duels werd slechts vier keer gescoord en de Griek wacht al elf wedstrijden op een overwinning. Zaterdag werd met 2-0 verloren in Mechelen. KV Kortrijk won dit seizoen pas twee keer, op 12 augustus voor het laatst.



Het is anderhalve maand onrustig in het Guldensporenstadion, waar het bestuur van KV Kortrijk de voorbije weken al drie kandidaat-opvolgers voor Anastasiou polste. Maar Yannick Ferrera, Marc Brys en Georges Leekens zagen volgens Het Laatste Nieuws om verschillende redenen af van de functie van de Griek, die zijn langste tijd in Kortrijk naar verluidt dus heeft gehad.



Anastasiou, oud-spits van onder meer Ajax, Feyenoord en Anderlecht, tekende in april een contract bij KV Kortrijk. Hij had toen Roda JC onder zijn hoede.