Zaakwaarnemer Cziommer reageert op kritiek over Weghorst: ‘Hij doet te veel’

‘Alfred Schreuder in beeld bij Leeds United, coach bekijkt potentiële nieuwe club tegen ManUnited’

Alfred Schreuder is in beeld bij Leeds United om de ontslagen Jesse March op te volgen, zo schrijft The Telegraph. De vijftigjarige oefenmeester is in beeld gekomen nadat de Engelse degradatiekandidaat naast de komst van Feyenoord-coach Arne Slot greep.

16:33