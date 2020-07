Zat Manuel Neuer fout met zingen van omstreden Kroatisch lied?

In Duitsland is ophef ontstaan na het opduiken van de beelden, al reageren Bayern München en de Duitse bond vooralsnog niet op het voorval. Het is ook onbekend of Neuer weet wat de betekenis van de tekst is. Tegen Bild maakte een woordvoerder van de keeper al bekend dat hij het Kroatisch helemaal niet machtig is.



Neuer is in het Balkanland op vakantie met Bayerns Kroatische keeperstrainer Toni Tapalovic. Der Rekordmeister is net voor de achtste keer op een rij kampioen van Duitsland geworden en won bovendien de beker. Voordat staf en selectie voor het restant van de Champions League weer in München worden verwacht, genieten ze van een korte break.