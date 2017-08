Zaza zingt tijdens wedstrijd mee met fans Valencia

Wayne Rooney en zijn fans lachen zich rot na goal bij City

8:17 Wayne Rooney heeft de twijfels die over hem bestonden snel weggenomen. De 31-jarige aanvaller raakte afgelopen seizoen uit beeld bij Manchester United en was volgens velen niet fit en niet goed genoeg meer. In dienst van zijn jeugdliefde Everton bewijst Rooney het tegendeel.