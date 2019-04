Zeegelaar en Ter Avest houden AC Milan in San Siro op gelijkspel

Atlético Madrid houdt Barça in vizier na zege op Girona

21:36 Atlético Madrid heeft geen misstap begaan in de achtervolging op FC Barcelona in de Spaanse titelstrijd. De ploeg van trainer Diego Simeone won met 2-0 van Girona. Diego Godín en Antoine Griezmann maakten de doelpunten in Wanda Metropolitano.