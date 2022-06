Zeer opvallende uitslagen: Duitsland maakt gehakt van Italië, Hongarije vernedert Engeland

Nations LeagueOvertuigend en meedogenloos heeft Duitsland van Italië gewonnen in de Nations League. In Mönchengladbach werd het liefst 5-2 voor de ploeg van Hans-Dieter Flick, die de leiding in de groep nog aan Hongarije moet laten. De Hongaren bezorgden Engeland namelijk een ongekende blamage.

Het eenzijdige duel deed direct denken aan de Finalissima. Net als bij die vernedering door Argentinië kon Italië vanavond op geen enkel moment een vuist maken. Vanaf de eerste tot de laatste minuut stond de vlotte voorhoede van Duitsland keer op keer voor de neus van Gianluigi Donnarumma. Dat het bij rust slechts 2-0 stond voor de Duitsers was vooral aan de doelman van Paris Saint-Germain te danken.

Na een aantal sterke minuten in het begin van de tweede helft leek Italië hoop te krijgen op een comeback. Vlak daarna schoot Thomas Müller echter alle goede wil van de Italianen aan diggelen door de 3-0 in de netten te werken.

Volledig scherm © AP

Ook in het restant van de wedstrijd lukte het de ploeg van Roberto Mancini nauwelijks om druk te zetten op de Duitse verdediging. Alleen het Italiaanse lichtpuntje Nicolò Barella kon met zijn gedreven creativiteit de achterhoede op enkele momenten in verlegenheid brengen, maar zonder doelpunt als resultaat. Timo Werner, die gedurende de wedstrijd veel kansen miste, tekende vervolgens in korte tijd voor twee doelpunten, waardoor het spelbeeld meer ging lijken op dat van de historische 7-1 tegen Brazilië: met speels gemak braken de onverbiddelijke Duitsers keer op keer door de gatenkaas die de Italiaanse verdediging was.

Wat over was van de eer van Italië werd gered door Wilfried Gnonto, die na een halve redding van Manuel Neuer plotseling de bal voor zijn voeten kreeg om de 5-1 binnen te tikken. In de blessuretijd viel nog de 5-2 nog via het hoofd van Alessandro Bastoni. Maar met het missen van het WK in het achterhoofd en vijf punten uit vier duels in de Nations League, zullen weinig Italianen bij die doelpunten gejuicht hebben.

Blamage Engeland

Voor de tweede keer in deze interlandperiode is Hongarije een maatje te groot voor Engeland. Na de 1-0 winst in Boedapest was vanavond in Wolverhampton de ploeg van Marco Rossi met liefst 0-4 te sterk voor de Engelsen. Al in de 15de minuut kwam de uitploeg op voorsprong nadat Roland Sallai een doorgeschoten vrije trap binnentikte.

Vervolgens ging Engeland op zoek naar grip op de wedstrijd en een opening in de Hongaarse verdediging, maar vond geen van beiden. Ook in de tweede helft was er veel balbezit voor de ploeg van Gareth Southgate, maar de Hongaren hadden een spreekwoordelijke bus geparkeerd waar zelfs Harry Kane geen raad mee wist.

Volledig scherm © AP

In de 70ste minuut ging het van kwaad tot erger toen Sallai in de omschakeling zijn tweede van de avond binnenwerkte, en zo het aanwezige publiek in het Molineux Stadion stil kreeg. Het Hongaarse feestje was compleet toen Zsolt Nagy de derde binnenwerkte, kort nadat Kane de lat had geraakt. Toen John Stones een minuut later zijn tweede gele kaart pakte, was het voor het voor een gedeelte van het Engelse publiek tijd om naar huis te gaan en afscheid te nemen van dit voetbalseizoen. Thuis kwamen ze er waarschijnlijk achter dat Daniel Gazdag ook nog 0-4 had gemaakt.

België ook in Polen de baas

Na de glorieuze 6-1 overwinning in eigen huis op Polen, hebben de Rode Duivels in Warschau bewezen het ook een uitwedstrijd te kunnen. De ploeg van Roberto Martinez greep direct de controle in de wedstrijd en beloonde zichzelf in de 16de minuut al: een keurige voorzet van Youri Tielemans werd binnengekopt door Michy Batshuayi. Het was de enige goal van de wedstrijd: 0-1.

Na de openingstreffer stortte het tempo volledig in. Polen wist niet zo goed waar ze het moesten zoeken, en konden de energie die ze in de Kuip hadden niet meer opbrengen, ondanks dat Robert Lewandowski terug was in de basis. De topscorer van de Bundesliga was onzichtbaar verscholen achter de drie centrale verdedigers van België, en kwam er ook in de tweede helft niet aan te pas. Door weinig risico's te nemen ging het tempo niet omhoog, en speelden beide ploegen de wedstrijd uit alsof ze mentaal al op vakantie waren.

Volledig scherm © AFP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.