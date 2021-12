Zeldzame misser Salah komt Liverpool duur te staan bij rentree Van Dijk: ‘Moeten in de spiegel kijken’

Virgil van Dijk

,,We moeten in de spiegel kijken en ons spel snel verbeteren”, zei Van Dijk. Manchester City neemt woensdag bij winst op Brentford een voorsprong van 9 punten op Liverpool. ,,We zijn in december. Het seizoen is nog lang”, aldus Van Dijk. ,,Je hebt het gezien met het coronavirus en blessures: er kan in korte tijd veel veranderen. Het heeft geen zin om naar Manchester City of Chelsea of ​​de andere teams te kijken. We moeten het hebben over ons eigen spel en onze eigen prestaties.”