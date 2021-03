Zelfs Champions League-ticket wordt lastig voor Liverpool: ‘De batterij is gewoon helemaal leeg’

Niets kon de voetbalmachine van Jürgen Klopp een jaar geleden stoppen. Na 27 duels bedroeg de voorsprong op nummer twee Manchester City liefst 22 punten, terwijl het nog ongeslagen door de Premier League denderde. Het verschil met de huidige campagne is bijna schrikbarend. Liverpool staat zevende met 43 punten, liefst 38 punten (!) minder dan vorig jaar na 27 speelrondes in de Premier League. Na vijf thuisnederlagen op rij, iets wat Liverpool in de clubhistorie nog nooit gebeurde, moet er er zelfs gevreesd worden voor een seizoen zonder Europees voetbal. Iets wat doen denken aan de wisselvallige jaren in het tijdperk voor dek komst van Klopp in oktober 2015.



Dat is volledig te wijten aan de topclub-onwaardige reeks die Liverpool de laatste weken neerzet. Slechts twee van de laatste dertien competitieduels werden gewonnen. Tegen Chelsea volgde gisteravond de volgende dreun (0-1), waardoor het afzakte naar plek zeven op de ranglijst. Tottenham Hotspur, Aston Villa en Arsenal ruiken bloed. ,,Er zijn dit seizoen al een hoop dieptepunten geweest, maar dit was wel erg matig”, stelt oud-keeper Sander Westerveld. ,,Als ze nog een uur langer door hadden gespeeld, hadden ze nóg niet gescoord.”



Daar kon Westerveld wel eens gelijk in hebben, want uit de laatste 99 doelpogingen op Anfield scoorde Liverpool niet één keer. In de laatste zeven thuiswedstrijden scoorde Liverpool slechts twee keer, tegen West Bromwich Albion (1-1) en Manchester City (1-4 nederlaag).