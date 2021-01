Zelfs een coronapandemie kan de passie bij fans niet wegnemen

Nu bij Galatasaray Voormalig Feyenoord-spe­ler Elabdella­oui heeft oogletsel en brandwon­den na vuurwerkon­geluk

1 januari Galatasaray-speler Omar Elabdellaoui (29) is gisteren met spoed in het ziekenhuis opgenomen. Volgens Turkse media raakte de 49-voudig international van Noorwegen op oudejaarsavond gewond nadat er vuurwerk in zijn hand ontplofte.