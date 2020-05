Zelfs het derde niveau in Duitsland mag weer: 'Vraag me af waarom we het risico nemen’

Elf speelronden in 33 dagenTerwijl in Nederland de ballen alleen op trainingsvelden rollen, gaat zaterdag in Duitsland zelfs het derde niveau weer van start. Voor Vincent Vermeij (MSV Duisburg) en Tom Boere (KFC Uerdingen) is dat goed nieuws, na weken vol onzekerheid. Toch heerst er verdeeldheid. ,,Het verbaast me zeker.’’

In het quarantainehotel keek Vincent Vermeij met zijn ploeggenoten gisteren aandachtig naar de topper in de Bundesliga tussen Borussia Dortmund en Bayern München (0-1, red.). Net als Robert Lewandowksi en Erling Haaland mag ook de spits uit Blaricum komend weekend weer aan de bak. ,,Ik moet zeggen dat het wel begon te kriebelen toen ik gisteren naar die wedstrijd zat te kijken. Het zal best raar zijn zonder publiek, maar ik heb het voetballen wel gemist. Gelukkig hebben we eindelijk duidelijkheid.’’

Daar schortte het de afgelopen weken namelijk nogal aan. Opgesloten in een hotel doet Vermeij zijn verhaal over de rollercoaster aan gebeurtenissen en verwachtingen die hij deze periode beleefde. ,,Eerst werd al duidelijk dat er in de Bundesliga en de tweede Bundesliga weer gevoetbald zou worden, maar het besluit liet bij ons heel lang op zich wachten. Ik had het eigenlijk niet meer verwacht, zeker omdat we veel wedstrijden moeten afwerken in korte tijd.’’ Boere, spits van Uerdingen, rekende juist wél op een hervatting. ,,Er is de laatste weken hard gewerkt aan een plan om te hervatten en dat ligt er inmiddels. Vandaar dat ik vertrouwen heb gehouden in dat we weer mochten gaan spelen.’’

Quote Er wordt verwacht dat we zo veel mogelijk thuisblij­ven en een dagboek bijhouden van wie we zien en waar we naartoe gaan Tom Boere

Volledig scherm Tom Boere. © BSR Agency Aan het plan waar Boere aan refereert is zorgvuldig werk voorafgegaan. De Duitse bond besloot eerst twee speelronden te kijken hoe het in de hoogste divisies zou lopen, voordat de 3. Liga groen licht kreeg. Afgelopen weekend volgde het besluit en vrijwel direct moesten stafleden en spelers in quarantaine, zodat ze komend weekend een moordend schema kunnen oppakken: binnen 33 dagen staan er elf speelronden op het programma. Boere: ,,We worden net als in de Bundesliga allemaal twee keer per week getest zitten sinds zondag in isolatie’’, aldus de voormalig spits van onder meer TOP Oss en FC Twente. De derdedivisionisten hoeven niet het restant van het seizoen opgesloten te zitten. ,,Er wordt deels een beroep gedaan op onze eigen verantwoordelijkheid. Er wordt verwacht dat we zo veel mogelijk thuisblijven en een dagboek bijhouden van wie we zien en waar we naartoe gaan. Ook worden mensen die we in deze periode ontmoeten getest op aanwezigheid van het virus.’’

Uiteindelijk moet het leiden tot een succesvolle hervatting van de 3. Liga. Het verbaast de twee Nederlandse Stürmers zeker, dat zij weer aan de bak mogen. ,,Eerlijk gezegd vraag ik me wel een beetje af waarom wij het risico nemen, terwijl er in andere landen voorzichtig wordt gedaan’’, bekent Vermeij. ,,Uiteraard ben ik blij dat we weer kunnen spelen, maar gezondheid moet op de eerste plaats staan. Ik vind het bijzonder, maar we moeten er als spelers maar vanuit gaan dat het goed gaat komen. We moeten nu in ieder geval een heel druk programma gaan afwerken in korte tijd.’’ Ook Boere vindt het gezien de wereldwijde ontwikkelingen vreemd, maar toont begrip voor de keuze van de DFB. ,,Je ziet dat er alles aan wordt gedaan om alles zo veilig mogelijk door te laten gaan. Wat dat betreft moeten we vertrouwen hebben in een goede afloop. Maar dat er bij ons wél wordt gespeeld en een paar kilometer verder in Nederland niet, is natuurlijk wel een beetje vreemd.’’