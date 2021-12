Zeljko Petrovic over ‘veldbestorming’ bij penalty Irak: ‘Het is nu duidelijk wie de baas is’

Bondscoach Zeljko Petrovic was liever niet het veld ingelopen in de extra tijd van de wedstrijd van ‘zijn’ Irak tegen Oman in de Arab Cup. ,,Maar de situatie vroeg om leiderschap.’’

Door Max van der Put



Het was de eerste wedstrijd van Zeljko Petrovic als bondscoach van de Irakezen, nadat Dick Advocaat was opgestapt. Assistent Petrovic stelde voor om mee naar huis te gaan, maar daar wilde Advocaat niets van weten. ,,Hij zei dat ik moest blijven en in elk geval de Arab Cup nog moest doen”, aldus Petrovic.

In zijn eerste duel zag het er voor Petrovic in de slotfase niet goed uit. Middenvelder Yaser Kasim werd met zijn tweede gele kaart van het veld gestuurd en in de 78ste minuut kwam Oman via een benutte strafschop van Salaah Al Yahyaei op voorsprong. Op advies van de VAR kreeg Irak in de blessuretijd echter ook een strafschop toegewezen en kreeg Ayman Hussein de kans om Irak op gelijke hoogte te schieten. De invaller schoot mis, maar de penalty mocht opnieuw genomen worden omdat de doelman van zijn lijn kwam. Daarop stapte Petrovic het veld op en wees hij de nieuwe penaltynemer aan. Abdulkareem maakte het vertrouwen van Petrovic waar en zorgde voor de 1-1 einduitslag.

Quote Tot voor kort was ik de assistent; misschien zagen sommige jongens mij nog zo. Maar nu niet meer. Zeljko Petrovic

,,Salaah pakte nadat hij gemist had weer de bal. Toen moest ik ingrijpen. Hij stond niet eens op het lijstje van penaltynemers. Waarom hij ‘m dan toch wilde nemen? Geen idee. De eerste keer gebeurde het zo snel dat ik niet meer kon ingrijpen. Maar toen de penalty overgenomen mocht worden, ontstond er wat tumult. Dat bood mij de kans om het veld in het lopen en een andere speler aan te wijzen om de strafschop te nemen. De situatie vroeg om leiderschap en op die manier werkte dat het beste, voor mijn gevoel. Al had ik het liever helemaal niet gedaan. Het komt misschien wat raar over. Maar we moesten een resultaat halen in die wedstrijd, zeker omdat onze volgende tegenstanders in principe sterker zijn, Bahrein en Qatar. Stel dat Salaah ook die tweede keer had gemist… Dat konden we ons echt niet permitteren.”

Volledig scherm © AFP

Na afloop kreeg Petrovic complimenten voor zijn ingreep vanuit de Irakese bond en ook vanuit de spelersgroep. ,,Ik ben niet bestraft door de scheidsrechter omdat ik het veld inliep. En binnen onze ploeg is nu duidelijk wie de baas is. Tot voor kort was ik de assistent; misschien zagen sommige jongens mij nog zo. Maar nu niet meer.”

Hoe lang Petrovic nog aanblijft als bondscoach van Irak? Hij zegt het niet te weten. ,,Ik doe dus in elk geval nog twee wedstrijden bij dit toernooi. En dan zien we wel. Als ze iemand anders willen, dan hebben ze nu in elk geval even de tijd om te zoeken.”

Bekijk hieronder onze voetbalvideo's: