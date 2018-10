Zeperd tegen Belenenses nieuwe dreun voor Benfica

De ploeg uit Lissabon draait heel aardig in de eigen competitie. Drie weken geleden versloeg het rivaal FC Porto in een onderlinge confrontatie (1-0) en bij een zege vanavond zou het de koppositie weer overnemen van SC Braga. Dan moest wel Belenenses opzij worden gezet.



Na ruim een halfuur kreeg Eduardo Salvio via de strafschopstip de uitgelezen kans om Benfica op voorsprong te zetten. De Argentijn faalde en amper vijf minuten later kreeg Belenenses de mogelijk om vanaf elf meter te scoren. De Braziliaan Eduardo Henrique was wél trefzeker. Vlak voor rust werd de situatie voor Benfica echt penibel toen Alhassane Keita de score verdubbelde.



Na rust wist de Portugese topclub het tij niet te keren. Daardoor blijft de formatie van Rui Vitória de nummer twee. Op woensdag 11 november ontvangt Benfica Ajax voor het vierde duel in de groepsfase van de Champions League.