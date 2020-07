Zes keer een wedstrijd in een wedstrijd: Leicester - Man United was nog nooit zo beladen

In een rechtstreeks duel knokken Manchester United en Leicester City om het begeerde Champions League-ticket. De topper brengt meerdere kleine duels in de belangrijkste wedstrijd van het seizoen mee. Dit zijn alle clashes in de wedstrijd van het seizoen.

Greep naar de miljoenen

Ziggo Sport

Leicester City-Manchster United kijk je vanmiddag vanaf 17.00 uur bij Ziggo Sport. De belangrijkste inzet van vanmiddag is de enorme zak geld. United verzekert zich bij winst of een remise van deelname aan de Champions League, het walhalla voor topclubs. De bonus? Een slordige vijftien miljoen euro aan startpremie, dat eenvoudig op kan lopen tot tientallen miljoenen eurobiljetten. De verliezer plaatst zich voor de Europa League, waar de weelde aanzienlijk minder is. Plaatsing voor het tweede Europese clubtoernooi levert nog geen drie miljoen euro startgeld op.

Oud tegen nieuw

Volledig scherm Leicester City werd in 2016 kampioen. © BSR Agency Oude glorie ontmoet nieuw rijkdom. Jarenlang domineerde Manchester United het Engelse profvoetballandschap, met dertien titels in de Premier League tot gevolg. De laatste keer dat United de beste van het land was, is echter alweer een tijd geleden. Daarvoor moeten we terug naar de tijd dat Robin van Persie een van de meest gevreesde spitsen van Engeland was: 2012/2013. Sindsdien is een van de grootste en rijkste clubs ter wereld zoekende. In 2016 greep Leicester de titel en ook dit jaar doet de club mee in de hoogste regionen. Na mindere seizoenen die op de titel volgden wil Leicester zich definitief nestelen in de top. Daar kan een Champions League-ticket flink bij helpen.

Revanchegevoelens?

In de weinig rijke historie van Leicester staat één hoofdprijs met dikke viltstift genoteerd: de legendarische landstiel van 2016. Geheel onverwacht greep de formatie van Claudio Ranieri de Engelse landstitel. Enkele maanden later voorkwam uitgerekend de huidige concurrent Manchester United dat het kleine Leicester een grotere eregalerij aan moest schaffen, nadat Louis van Gaal zijn ploeg naar de Community Shield leidde. Ook saillant: Leicester wist thuis slechts een van de laatste dertien ontmoetingen met United te winnen. Zinnen The Foxes vier jaar later op wraak?

Clash tussen topspelers

Bruno Fernandes aan de ene kant, Jamie Vardy aan de andere kant. Beide topspelers dragen een prachtig voetbalverhaal met zich mee en nemen nu hun club bij de hand bij de jacht op plaatsing voor het miljoenenbal. Met 23 goals voert Vardy de topscorersranglijst aan, een prijs die hij voor het eerst in zijn Premier League-carrière in de wacht hoopt te slepen. Hij staat recht tegenover de zwaar bekritiseerde centrumverdediger Harry Maguire, die vorig seizoen voor 85 miljoen euro Leicester City verliet. Bruno Fernandes is op zijn beurt sinds zijn komst in januari een van de belangrijkste spelers van de Mancunians geworden. In dertien duels scoorde hij zeven keer en gaf hij evenveel assists. Ook staat gewezen superspits Vardy (33) tegenover aanstormend toptalent Mason Greenwood (18). Welke superster grijpt de spotlights, de oude rot of de jonge god?

Volledig scherm Jamie Vardy. © BSR Agency

Gehavend team treft luxeprobleem

Juist nu lijkt de ziekenboeg van Leicester City voller dan ooit. Sleutelspelers James Maddison, Ben Chilwell en Ricardo Pereira zitten in de lappenmand, terwijl rots in de branding Çağlar Söyüncü ontbreekt vanwege een schorsing. Ole Gunnar Soslkjaer heeft juist een luxeprobleem, nu vrijwel iedereen fit is verklaard voor het treffen in het King Power Stadium. Door de verwachte terugkeer van Luke Shaw, Eric Bailly en Aaron Wan-Bissaka is de kans groot dat Timothy Fosu-Mensah weer op de bank mag gaan plaatsnemen. Door wat fysiek malheur bij teamgenoten mocht hij de laatste twee duels zijn opwachting maken.

Opmars versus vrije val

Eigenlijk moet Leicester het vooral zichzelf kwalijk nemen dat de wedstrijd vanmiddag in een alles-of-nietsduel is getransformeerd. In de eerste helft van het seizoen denderde Leicester vrolijk door de stadions en was het de grootste uitdager van het vrijwel onnavolgbare Liverpool. Voordat ook Engeland op slot ging, stond Leicester keurig derde met acht punten voorsprong op de Europa League-plaatsen. Sinds de herstart pakte het nog maar acht punten en zag het The Red Devils gevaarlijk dichtbij komen. United beleefde juist een knappe opmars en reeg de overwinningen aaneen. Weet Leicester de vrije val te doorbreken of lukt het United om opnieuw een treetje hoger te klimmen?

• Puntengemiddelde Leicester City voor en na herstart: 1,8 -> 1,1

• Puntengemiddelde Manchester United voor en na herstart: 1,6 -> 2,3

Volledig scherm Anthony Martial en Bruno Fernandes vieren een goal. © EPA