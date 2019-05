Zestienjarig toptalent Dembele maakt debuut voor Celtic

Dembele viel direct na rust in voor Oliver Burke en mocht dus 45 minuten lang zijn talenten tonen aan het publiek op Celtic Park. De kampioen van Schotland won in de laatste speelronde met 2-1 van Hearts. Michael Johnston maakte beide goals voor Celtic, waaronder de winnende goal in de 84ste minuut.



Dembele, kind van ouders uit Ivoorkust, werd geboren in Londen. Een jaar later verhuisde hij echter al naar Glasgow, waar hij op zijn tiende werd gescout door Celtic als jeugdspeler van Park Villa Boys Club. Dembele speelde al jeugdinterlands voor Engeland en Schotland, maar mag ook nog uitkomen voor Ivoorkust. Op 24 december 2018 tekende hij als vijftienjarige speler al een contract bij Celtic, dat loopt tot de zomer van 2021. Op 22 februari van dit jaar vierde Dembele zijn zestiende verjaardag.



Met 16 jaar en 86 dagen is Dembele net niet de jongste speler ooit in de hoofdmacht van Celtic. Die eer blijft voorlopig voor Jack Aitchison (destijds 16 jaar en 70 dagen), die op 15 mei 2016 mocht debuteren in de 7-0 zege op Motherwell. De inmiddels negentienjarige Aitchison werd dit seizoen door Celtic tijdelijk verhuurd aan Alloa Athletic op het tweede niveau in Schotland.