Zevenklapper voor Dortmund, Weghorst valt in bij Wolfsburg

Video Blunder Piqué kost Barcelona de kop tegen Leganés

26 september Barcelona is sinds de royale thuiszege op PSV (4-0) vorige week in de Champions League danig van slag. De Spaanse kampioen zette zichzelf op bezoek bij hekkensluiter CD Leganés volledig voor schut: 2-1. In het afgelopen weekeinde leverde de thuiswedstrijd tegen Girona FC ook al geen overwinning op (2-2).