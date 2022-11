Zian ‘Bergkamp’ Flemming goud waard voor Millwall met hattrick

Flemming werd na zijn hattrick door de club op Twitter al ‘Bermondsey Bergkamp’ genoemd, een verwijzing naar de wijk in Londen waar Millwall in stadion The Den zijn thuisduels speelt. Oud-Ajax-speler Dennis Bergkamp was eind vorige en begin deze eeuw sterspeler van Arsenal. Flemming maakte twee goals voor de rust, zag Preston voor de rust in eigen huis terugkomen tot 2-2. De Amsterdammer prikte na ruim een uur weer raak op Deepdale, het stadion van Preston, waar ruim 15.000 fans getuige waren van het huzarenstukje van Flemming, waarna Charlie Cresswell voor de beslissing (2-4) zorgde.