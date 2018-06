Zidane bedankte spelers met WhatsApp-bericht

Zidane had voor zijn persconferentie Real-kapitein Sergio Ramos op de hoogte gebracht van zijn vertrek. Die laatste moest vervolgens zijn teamgenoten meedelen dat de Fransman er als coach de brui aan gaf. Maar ook Zidane zelf wilde zich tot zijn spelers richten. En dat deed hij ná de persconferentie in een WhatsApp-bericht.

Het Spaanse radiostation Cadena SER onderschepte de boodschap van Zidane. Die luidde als volgt: ,,Bedankt voor alles. Zonder jullie steun in de moeilijke momenten, had dit alles nooit mogelijk geweest. We zien elkaar snel. Knuffel.”