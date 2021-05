Zidane over vertrek bij Real: ‘Er werd naar de pers gelekt om twijfels te veroorzaken’

Zinedine Zidane besloot vorige week om zijn ontslag in te dienen bij Real Madrid omdat de Franse trainer niet langer het vertrouwen voelde van de club. De voormalige topvoetballer schrijft dat in een open brief in de krant AS, waarin hij zijn vertrek toelicht. ,,Ik weet hoe het in de voetballerij werkt en ik ken de eisen bij een club als Real Madrid. Als je niet wint, dan moet je gaan”, aldus Zidane.

De ‘Koninklijke’ pakte dit seizoen geen enkele prijs. De ploeg van Zidane strandde in de Champions League in de halve finales en eindigde in de Spaanse competitie als tweede, op 2 punten van stadgenoot Atlético. De Spaanse beker ging naar FC Barcelona.

,,Ik vertrek, maar niet omdat ik het werk als trainer zat ben”, aldus de 48-jarige Fransman, die in 2018 ook al uit eigen beweging vertrok bij Real Madrid nadat hij met die club in 2,5 jaar tijd drie keer de Champions League had gewonnen. ,,Toen voelde ik dat het team een nieuwe koers nodig had om na zoveel overwinningen en zoveel prijzen aan de top te blijven. Nu is dat anders. Ik vertrek omdat ik voelde dat de club me niet langer het vertrouwen geeft dat ik nodig heb. Ik krijg niet de steun om op de middellange of lange termijn iets op te bouwen.”

Quote Het deed veel pijn als ik na een nederlaag las dat ze me eruit zouden schoppen als we de volgende wedstrijd niet zouden winnen. Zinedine Zidane

Volgens Zidane werden bij Real bepaalde zaken bewust naar de pers gelekt, om hem te beschadigen. ,,Het deed veel pijn als ik na een nederlaag las dat ze me eruit zouden schoppen als we de volgende wedstrijd niet zouden winnen. Zulke dingen werden naar de pers gelekt, om twijfels en misverstanden te veroorzaken. Gelukkig had ik een paar geweldige jongens in mijn ploeg. Toen het slecht ging, hebben zij me gered met grote overwinningen. Omdat ze in mij geloofden en omdat ze wisten dat ik in hen geloofde. Natuurlijk ben ik niet de beste trainer ter wereld, maar ik ben wel in staat om iedereen kracht en vertrouwen te geven; of het nou gaat om een speler, een lid van de technische staf of een andere werknemer van de club. Ik weet precies wat een team nodig heeft.”