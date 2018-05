Zidane: Ronaldo is 120 procent fit

Bojan Krkic Angstaan­val­len stonden doorbraak 'Nieuwe Messi' in de weg

11:45 Bojan Krkic was in de jeugd bij FC Barcelona een van de grootste talenten van Spanje, maar de Spaans-Servische voetballer kon de hoge verwachtingen nooit waarmaken. In gesprek met The Guardian legt de aanvaller, die ook nog bij Ajax speelde, uit dat angstaanvallen hem parten speelde.